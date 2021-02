Prefeito Cesar Andrade com técnico da secretaria de obras. Foto: Assecom

Já nas primeiras horas do dia, o prefeito do município de Porto Walter, César Andrade, acompanhado do Secretário de Planejamento, Emerson Rodrigo, esteve vistoriando o desbarrancamento que se deu após as fortes chuvas na cidade

Preocupado com a situação, o gestou já acionou a Defesa Civil de Porto Walter para monitorar junto a Agência Nacional de Águas (ANA), o nível do Rio Juruá, que já atinge a marca de 8,51 metros. Além disso, estratégias e ações já começaram a ser planejadas no intuito de prevenir danos maiores.

“Meu café da manhã foi vistoriar e acompanhar o nível do Rio Juruá. Quero reafirmar que a Prefeitura, eu e meu vice, Guarsônio Melo estaremos atentos aos problemas que podem ser causados devido às fortes chuvas. Não iremos desamparar a nossa população. Já determinei o reparo imediato dos pontos afetados, e determinei a nossa equipe que fique atenta”, afirmou o Prefeito César Andrade.

O Desbarrancamento preocupa o prefeito do município. Foto: Assecom

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Vereadora de Brasileia, Neiva Badotti, falou ao plantão 3 de Julho Notícias que esteve na capital Rio Branco, reunida com a coordenação do SAMU para tratar sobre a retirada da ambulâncias da região do Alto Acre que seriam centralizadas apenas em Rio Branco, a parlamentar cita também a situação da epidemia de dengue no município e sobre o aumento do coronavírus. Exercendo seu papel de vereadora, foi na Capital saber da real situação.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.