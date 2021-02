As chuvas do último sábado (5), causaram estragos em cerca de 20 bairros da capital acreana e desabrigou centenas de famílias. O prefeito Tião Bocalom pegou avião e se mandou para capital federal, alegando ir em busca de recursos para resolver os transtornos ocasionado pelas águas.

Aqui ficou sua vice Marfisa, que no improviso botou as equipes na rua que estão se virando para levar assistência a quem é possível. As ações não tem comando, não tem planejamento, o que tem deixado as pessoas indignadas pela falta de apoio do poder público.

Famílias perderam tudo e ainda tem locais que não recebeu a visita de nenhum agente da prefeitura, sequer para ver os estragos provocado.

Bocalom ainda se encontra em Brasília, parece que esqueceu que sua missão é gerir a prefeitura da capita, e seus problemas. Os estragos continuam e uma possível enchente pode piorar ainda mais as coisas, o que exige um bom plano de contingência da administração Bocalom.

