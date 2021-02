Neiva Badotti, falou ao plantão 3 de Julho Notícias que esteve na capital Rio Branco, reunida com a coordenação do SAMU – Foto Alemão Monteiro

Vereadora Neiva Badotti, exercendo seu papel de fiscalizar, foi na capital em busca da real situação do SAMU. Vereadora fala de como foi as informações repassado por membros da direção do Hospital Regional do Alto Acre que iriam retirar as ambulâncias do SAMU da regional e seriam centralizadas apenas em Rio Branco.

Vereadora foi recebida

Na base do SAMU, a Vereadora foi recebida pela Coordenadora de enfermagem, a enfermeira Necila e pelo Coordenador da base, o médico Eduardo Formiga que nos repassaram que a informação anterior em parte não procede sobre a retirada da ambulância.

Na verdade, por lei, toda unidade hospitalar precisa ter uma ambulância de pronto atendimento para resgate de pacientes em casa com situação de emergência ou em acidentes de trânsito, porém essa unidade móvel não poderá fazer o transporte de pacientes do hospital regional para o PS da capital, pois acontece sempre uma emergência e a ambulância do SAMU não está no município para fazer o devido resgate.

Por outro lado, numa possível transferência de pacientes para a capital, o médico tem que fazer o acompanhamento desse paciente e a unidade hospitalar fica um bom período sem o atendimento deste profissional, ocasionando longas horas de espera por atendimento.

Pensando nisso, a coordenação do SAMU estará com uma ambulância de suporte avançado para fazer essa regulação/transporte desse paciente do hospital do município para o PS em Rio Branco, porém essa ambulância de suporte avançado ficará na base em Rio Branco aguardando o chamado do município.

Sobre o tempo de chegada dessa ambulância, a coordenação do SAMU entende que o hospital tenha suporte para manter o paciente estável até a chegada dessa ambulância vindo da capital e conforme a gravidade, esse transporte poderá ser solicitado por aeronave (helicóptero do estado) que também estará disponível para esse tipo de emergência em todos os municípios.

Na ocasião, a Vereadora Neiva Badotti solicitou à implantação de uma base do SAMU na regional Alto Acre para atender os 4 municípios, para isso precisa do apoio dos colegas vereadores e prefeitos da regional.

