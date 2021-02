Uma iniciativa da Secretaria de Cidadania e Assistência Social de Epitaciolândia está beneficiando centenas de pessoas, trata-se da distribuição de sopa para famílias de Baixa renda do município.

Ideia teve a aprovação do prefeito Sérgio Lopes que disponibilizou meios para que a ação fosse realizada, segundo a Secretária de Assistência Social Eliad Maria além da distribuição de sopa, foram distribuídos ainda alimentos e cestas básicas para mais de 300 famílias carentes.

O Prefeito juntamente com a Primeira Dama Aline Saldanha foram pessoalmente fazer a entrega da sopa para os moradores do Bairro José Hassem (Parte Baixa) e na ocupação da Antiga Guascor.

Veja a Reportagem em vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

