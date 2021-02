O trecho revitalizado está situado entre o trevo de acesso a Vila Santa Rosa até o perímetro urbano de Mâncio Lima – Foto: Rafael Dias

Assessoria – A rodovia AC 407, estrada que liga Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima foi inaugurada pelo governador Gladson Cameli no final da manhã desta sexta feira, 12. A obra foi executada pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre). Foram noventa dias de trabalho concluídos com a pavimentação de quase 11km e a implantação da sinalização vertical e horizontal. O investimento foi de R$ 4,2 milhões.

O trecho revitalizado está situado entre o trevo de acesso a Vila Santa Rosa até o perímetro urbano de Mâncio Lima. O governador Gladson Cameli entregou a obra ao lado do presidente do Deracre, Petrônio Antunes e dos prefeitos Zequinha Lima, de Cruzeiro do Sul e Isaac Lima, de Mâncio Lima. No local onde foi afixada a placa que destaca a obra, foram plantadas mudas de ipês e construída uma passagem de acesso ao portal da obra.

“Desde que assumi o governo, a revitalização do trecho entregue era uma reivindicação dos moradores da região. A rodovia estadual se integra a outra estrada, a AC 407, que dá acesso a Rodrigues Alves, passando pelas Vilas Santa Rosa e São Pedro. Nosso objetivo é continuar levando melhorias para o nosso povo”, enfatizou Cameli.

