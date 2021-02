Em entrevista ao Jornalista Luiz Carlos Moreira (Crica), a senadora Mailza Gomes (PP) se posicionou sobre o seu futuro político, ao dizer de que, ela está decidida a colocar o seu nome para a disputa da única vaga para o Senado em 2022, fazendo uma dobradinha na chapa do governador Gladson Cameli (PP), que tentará a reeleição.

Mailza nega ter qualquer impedimento que possa vetar a sua candidatura. O processo que responde, em grau de recurso, não redunda em proibição de ser candidata. A este mesmo BLOG, o governador Gladson Cameli chegou a declarar ser Mailza a sua candidata ao Senado. Mailza vem sendo uma grata surpresa no mandato, destinando recursos substanciais para o Acre, sempre é presente nos municípios, enfim, não tem sido omissa no cumprimento do seu mandato.

Com a sua candidatura a senadora e, com a declaração do governador Gladson Cameli, a fatura do candidato a senador na sua chapa de reeleição se encontra decidida.

ENTRE DOIS AMORES

A SENADORA Mailza Gomes (PP) tem ainda ao seu favor a promessa do prefeito Tião Bocalom (PP) de que, lhe apoiará para senadora e Sérgio Petecão (PSD) ao governo.

