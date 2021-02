Caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) em Rio Branco — Foto: Arquivo/PC-AC

A Polícia Civil já ouviu três pessoas nas investigações sobre a morte do adolescente de 17 anos que foi baleado em casa por dois criminosos. Ninguém foi preso ainda e, segundo o delegado responsável pelo caso, Ricardo Casas, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima não tinha ligação com facções criminosas. Do G1 Acre.

Sem dar detalhes para não atrapalhar as investigações, delegado disse que já tem uma linha para a motivação do crime e que, apesar de o estudante não ser de facção, os autores do crime seriam pertencentes a um grupo criminoso.

“Nós ouvimos as testemunhas e agora estamos tentando identificar os autores. Estamos em diligências, temos uma linha de investigação, mas, por hora, não podemos dar muitos detalhes para não atrapalhar o andamento”, afirmou o delegado.

O adolescente morreu na segunda-feira (8) no pronto-socorro de Rio Branco. Ele estava no centro cirúrgico do hospital desde a noite de domingo (7), após ser atingido por um tiro de escopeta no tórax em um ramal no bairro Belo Jardim, Segundo Distrito da capital.

A Polícia Militar informou que o adolescente estava em casa, quando dois indivíduos chegaram chamando por ele. Quando ele saiu, os autores teriam mandado se ajoelhar e efetuaram o disparo. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e levado ao PS em estado grave, mas não resistiu e morreu.

O adolescente era aluno do Colégio Militar Dom Pedro II, que emitiu nota de pesar lamentado a morte dele e suspendeu as atividades na terça-feira (9).

“O comandante do Colégio Militar Dom Pedro II manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do aluno da turma 200 ocorrido na noite desta segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Neste momento de imensa tristeza e consternação, nos solidarizamos com os familiares e amigos, manifestando as mais sinceras condolências, desejando que Deus conceda a força necessária para superar essa grande perda. O colégio permanecerá com todas as atividades suspensas durante o dia 9 de fevereiro, em respeito ao luto de toda a comunidade escolar.”

