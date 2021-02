Dez leitos de UTI foram abertos na noite de quinta-feira (11), no pronto-socorro — Foto: Arquivo/Pronto-socorro

Após atingir 100% de ocupação dos Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o pronto-socorro de Rio Branco habilitou mais 10 unidades, que passaram a funcionar na noite dessa quinta-feira (11). Do G1 Acre.

Com o aumento, o Pronto Socorro passa para 20 leitos de UTI e aguarda para a instalação de mais 10 até a próxima semana, segundo informou o diretor do hospital, Areski Peniche em entrevista nesta sexta-feira (12).

A taxa de ocupação do PS chegou a 100%, segundo o boletim de assistência da Secretaria de Saúde do Acre dessa quinta. Em todo estado, que conta 86 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS, 85 estavam ocupados, fazendo a taxa de ocupação ficar em 99%. Os leitos de UTI estão concentrados em Rio Branco, com 60 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 26.

“Desde ontem à noite conseguimos colocar em operação 10 leitos de UTI, esses 10 leitos serão entregues completamente para a central de regulação estadual agora pela manhã, e no decorrer desse final de semana, ou no começo da próxima, nós estaremos abrindo mais 10 leitos no quarto andar para atender pacientes Covid”, disse.

Agora a capital conta com 70 leitos de UTI, porém dos 10 que foram abertos na noite de quinta, oito já estavam ocupados na manhã desta sexta.

“Por conta do aumento da demanda dos leitos para atendimento dos pacientes Covid, especialmente os pacientes graves, o comitê que acompanha o desenrolar da pandemia no estado, decidiu a abertura de mais 20 leitos de UTI, e que seriam 10 aqui no pronto-socorro e mais 10 no Hospital da Clínicas, mas por uma questão logística, essa estratégia foi alterada e nós teremos 20 leitos de UTI abertos no PS e serão mais 40 leitos clínicos em outra unidade. Os leitos novos atendem uma demanda reprimida, e atendeu pacientes que estavam no semi intensivo”, acrescentou Peniche.

Ampliação no estado

No último final de semana, o Acre atingiu 100% de ocupação das UTIs. O aumento dos casos de Covid-19, que chegou a 52.172, fez com que o Instituto de Tomografia e Ortopedia (Into-AC) ampliasse 10 leitos, os últimos cinco, foram abertos na última semana.

Em Cruzeiro do Sul também houve ampliação de mais seis UTIs. Além disso, o Hospital Regional do Juruá também recebeu mais duas usinas de oxigênio com capacidade de produzir 1.080 m³ por dia no hospital de campanha, na quinta-feira (10).

Além dos leitos entregues no Into – que somam 10 ao todo – , e no PS, o secretário de saúde, Alysson Bestene, ainda afirmou na última semana, que o hospital do Idoso vai disponibilizar leitos de enfermaria para atender pacientes Covid. Ele também não descarta a possibilidade de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito voltar a ser unidade de referência no atendimento aos pacientes Covid.

Reclassificação

O Acre voltou para fase de emergência, que suspende as atividades não essenciais, quase um ano após o início da pandemia. O estado registrou os primeiros casos de Covid-19 no dia 17 de março de 2020. Com isso, suspendeu as aulas, comércio e limitou o atendimento nas empresas. A determinação é válida até o dia 19 de fevereiro. O decreto de emergência também foi publicado na segunda.

