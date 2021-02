A Vereadora de Brasileia, Neiva Badotti soube de uma informação que estão querendo centralizar as unidades de SAMU somente em Rio Branco, isso quer dizer que quando tiver uma emergência, vamos ter que fazer uma ligação para essa central em Rio Branco e esperar todo esse tempo para que a ambulância chegue no município e retorne para a capital.

A Vereadora Neiva entrou em contato com um dos representantes em Rio Branco para se atualizar desta informação e foi repassado que isso se deve ao fato de não retirar o profissional médico do hospital aqui no município e sim de obter um SAMU vindo da capital equipado de enfermeiro e médico próprio.

A preocupação é o tempo que vai demorar deste socorro chegar ao município de Brasileia. Preocupada com essa situação, a Vereadora Neiva Badotti marcou agenda na capital nesta quinta e sexta feira para visitar a base do SAMU e a SESACRE em busca de não retirarem as ambulâncias do município.

