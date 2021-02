Assessoria – O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), está realizando uma capacitação em procedimentos administrativos e uso de geotecnologias para fiscalização ambiental, voltada a servidores do Instituto de Meio Ambiente (Imac). Técnicos do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) estão repassando os dados técnicos para aperfeiçoar a metodologia das missões em campo.

O curso está sendo ministrado por meio de videoconferência, cumprindo o protocolo de segurança adotado pela Sema devido à pandemia de Covid 19. Estão sendo explorados temas relevantes, desde legislação aplicada, sistemas de monitoramento e procedimentos técnicos de uso das geotecnologias aplicadas ao monitoramento e fiscalização.

Para o técnico de Geoprocessamento do Cigma, Antonio Marcos Costa da Silva, a capacitação é de grande importância para os servidores. “Essa iniciativa subsidia ainda mais os procedimentos que o órgão e o setor de Fiscalização realizam. Eles vão interpretar os mapas e conseguir identificar com mais precisão as áreas que são afetadas por desmatamento ou queimadas, por exemplo”.

De acordo com o diretor-presidente do Imac, André Hassem, que participou da abertura do encontro, o conhecimento das ações é uma condição essencial para o aperfeiçoamento dos técnicos. “É de extrema importância obter recursos e ferramentas para dar mais agilidade nos processos de fiscalização, para inibir e combater os crimes ambientais”.

