Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul prorrogou através do Decreto 108/2021 o recadastramento dos servidores públicos municipais por mais 30 dias. A entrega dos formulários iniciou no dia 11 de janeiro, e segue agora até o dia 11 de março. A mudança ocorreu devido o Decreto da bandeira vermelha, em razão da pandemia do Covid-19.

“É necessário que os servidores fiquem atentos e não percam a data. Podem procurar a prefeitura e suas devidas secretarias de lotação nos próximos dias pra entregarem toda documentação necessária e evitar deixar para ultima hora, para não aglomerar”, destacou o secretário municipal de administração João Correia.

O formulário de recadastramento encontra-se disponível no site da Prefeitura de Cruzeiro do Sul www.cruzeirodosul.ac.gov.br, onde o servidor deverá imprimir, preencher, colar uma foto 3×4, junto com a cópia do CPF, RG e comprovante de endereço atualizado, dos últimos três meses, e entregar na secretaria onde está lotado ou no prédio da prefeitura, no Centro.

A não entrega do formulário perante a Secretaria que o servidor está lotado, no prazo estipulado, ensejará na imediata suspensão dos seus vencimentos.

