Direção da Policlínica Tucumã e gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Acrelândia durante reunião – Foto Assessoria

Na sede da Secretaria Municipal de Saúde, em Acrelândia, a direção da Policlínica Tucumã esteve reunida com a gestão municipal, alinhando ações conjuntas que poderão beneficiar o município por meio do Ambulatório de Especialidades Médicas da Policlínica, em Rio Branco.

De acordo com o gerente-geral da Policlínica, João Paulo Silva, a unidade também tem trabalhado para a implantação do atendimento em Pediatria e de gestantes de alto risco, modelo já preconizado pelo Planifica SUS, que foi apresentado aos gestores de Acrelândia, para que o município tenha o suporte do Estado.

“O intuito dessa reunião foi estreitar relações entre Estado e Município, discutir o fluxo dos pacientes e colocar a Policlínica Tucumã à disposição das demandas ambulatórias que o município tem, uma vez que a unidade tem essa capacidade instalada de absorver para atender os pacientes com o cuidado necessário, utilizando os dispositivos que temos hoje, como especialidades médicas e eletrocardiograma, entre outros serviços ofertados”, destaca.

À tarde, a equipe da Policlínica Tucumã e um representante do Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (Cosems-AC) foram recebidos pelo prefeito de Acrelândia, Olavinho Francelino, e seu vice, Eraides Caetano, reforçando a importância das parcerias estabelecidas entre o governo estadual e as gestões municipais, para que a população seja beneficiada de forma mais ampla.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: Hospitais do Acre entraram para a lista dos hospitais com 100% de sua capacidade ocupada e sofrem drasticamente devido a grande quantidade de casos graves de pacientes com covid-19. De acordo com informações, 100% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, Instituto de Traumatologia do Acre (INTO) e Hospital de urgência e Emergência de Rio Branco (Pronto Socorro) estão todos ocupados.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O município de Bujari originou-se no início de 1968/1969, por remanescentes indígenas que se integraram a sociedade ali instalada, com a construção da BR 364, trecho Rio Branco/Sena Madureira. Povoado elevado à categoria de Vila, em 1986. Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Bujari, pela Lei Estadual nº 1031, de 28 de abril de 1992, alterado pela Lei Estadual nº 1066, de 9 de dezembro de 1992, que o desmembrou de Rio Branco, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.