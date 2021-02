Sandro de Brito – A Polícia Civil do Acre, por meio do Instituto de Identificação, firmou parceria com o Instituto Socioeducativo (ISE), para emissão de cédulas de identidade de menores internados que cumprem medidas dentro das unidades administradas pelo órgão.

A parceria entre as instituições de segurança pública do Acre visa sobretudo prover a documentação pessoal de cada um dos menores que cumprem medidas estipuladas pela Justiça, de modo a auxiliá-los no exercício da cidadania.

A diretora do Instituto de Identificação, Roselayne Mendes, salientou a ação como forma cooperação entre as instituições, já que há uma possibilidade de pesquisa em banco de dados.

“Estamos otimistas em poder realizar essa parceria com o ISE, o que possibilita municiarmos os menores com sua identificação. Congregamos do mesmo pensamento, que é o de ajuda mútua entre os órgãos de segurança pública, com a oferta de um servico célere e de qualidade”, destacou.

Para o diretor do ISE, Mário César Souza de Freitas, a cooperação leva cidadania àqueles que não ainda não haviam tido a chance de retirar a cédula.

“Essa parceria traz duas coisas de extrema importância para os internos: a primeira é poder levar cidadania a cada um deles; a segunda, já em posse do documento, é habilitá-los a participar de cursos profissionalizantes, o que proporcionará oportunidade de renda após a desinternacão”, explicou.

A efetividade prática entre as instituições poderá ter início na próxima semana, nas unidades do ISE na capital, Rio Branco.

