Policiais foram para o local do crime tentar prender o suspeito do triplo homicídio – Foto: Polícia Civil Um crime bárbaro é investigado pela Polícia Civil de Feijó. Os policiais procuram por um rapaz de 18 anos suspeito de matar a facadas um casal de tios da ex-mulher e uma adolescente, de 12 anos, que estavam na casa no momento do crime. A motivação seria porque o jovem não aceitava o fim do relacionamento com a sobrinha das vítimas.

O caso ocorreu no Seringal Canadá, zona rural da cidade, mas a polícia só foi informada na noite de quarta (10) e enviou equipes para o local. As vítimas foram identificadas como Rosa Maria Felipe de Sousa, de 50 anos, Francisco Altevir da Silva, de 54, e Damiana de Lima Nogueira, de 12 anos. O criminoso ainda esfaqueou outro casal que estava na residência com uma criança de 2 anos. Esse casal tinha ido até a casa de Rosa Maria e Francisco Altevir, juntamente com a adolescente, para que o o dono do local rezasse no filho pequeno. Como tinha anoitecido, o casal de visitantes resolveu dormir com a família na casa de Rosa Maria e Francisco Altevir. Na residência ainda estava um neto das vítimas assassinadas pelo suspeito. Pouco antes da meia-noite, o suspeito entrou na casa com a intenção de matar a ex-mulher, que, segundo a polícia, também morava na residência, mas tinha ido dormir na casa vizinha naquela noite. A polícia relatou que o criminoso atingiu as vítimas no coração e no pescoço dentro das redes onde dormiam. O casal que passava a noite na residência conseguiu, mesmo ferido, correr com a criança, porém, Damiana de Lima ficou e foi morta pelo criminoso. O neto dos donos do local não ficou ferido. Investigações O delegado Railson Ferreira, que investiga o caso, explicou que as vítimas que sobreviveram foram levadas para o hospital e receberam atendimento. O delegado acrescentou que o suspeito era agressivo com a ex que sofria, inclusive, agressões físicas do ex-companheiro. “Ele achou que a ex-mulher estava na casa e foi para matá-la, mas ela dormia na casa ao lado. Ele batia na mulher, cortava o cabelo dela. Levamos as vítimas para o hospital, fizemos a oitiva, representei pela prisão e ontem [quarta, 10] à noite chegou o corpo da menina de 12 anos. O médico se recusou a fazer a perícia e mandei para Cruzeiro do Sul”, acrescentou. Ainda segundo Ferreira, a sobrinha da vítima tinha acabado com o relacionamento em dezembro do ano passado. “A equipe foi para o local, é distante. Aguardamos o retorno”, concluiu.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: Hospitais do Acre entraram para a lista dos hospitais com 100% de sua capacidade ocupada e sofrem drasticamente devido a grande quantidade de casos graves de pacientes com covid-19. De acordo com informações, 100% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, Instituto de Traumatologia do Acre (INTO) e Hospital de urgência e Emergência de Rio Branco (Pronto Socorro) estão todos ocupados.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O município de Bujari originou-se no início de 1968/1969, por remanescentes indígenas que se integraram a sociedade ali instalada, com a construção da BR 364, trecho Rio Branco/Sena Madureira. Povoado elevado à categoria de Vila, em 1986. Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Bujari, pela Lei Estadual nº 1031, de 28 de abril de 1992, alterado pela Lei Estadual nº 1066, de 9 de dezembro de 1992, que o desmembrou de Rio Branco, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.