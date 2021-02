Assessoria – Em agenda pelo interior do Acre, aproximando-se dos novos prefeitos e da população, o governador Gladson Cameli anunciou nesta quinta-feira, 11, um investimento de R$ 92 milhões em obras de infraestrutura para os municípios de Tarauacá, Feijó e Jordão.

Só para Tarauacá, município onde realizou o anúncio ao lado da prefeita Maria Lucinéia, serão R$ 54 milhões, que incluem a revitalização do aeródromo da cidade, recuperação de ramais, vias urbanas, operação tapa-buraco, reforma de dez escolas, a construção de um armazém comunitário e a implantação da terceira entrada da cidade, que, sozinha, receberá um investimento de R$ 13 milhões.

Além disso, junto com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), começam os preparativos para a criação de uma estação de tratamento de esgoto na cidade. Enquanto isso, Feijó também receberá um investimento de R$ 20 milhões e Jordão de R$ 17 milhões, principalmente em obras de infraestrutura.

Para Gladson Cameli, este é um momento de vencer desafios unindo pessoas. Na luta contra a Covid-19, a dengue e agora a cheia dos rios, ele destacou que tudo tem sido feito com parcerias e os investimentos são resultados diretos do apoio recebido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e a bancada federal do Acre.

“É dar as mãos num momento tão difícil. O meu interesse é o povo. Nós vamos fazer o que tiver de fazer para não entrar em colapso. E cada um tem que fazer a sua parte. Os desafios são grandes, mas o governo segue a pleno vapor, os projetos estão andando e os investimentos continuam para movimentar nossa economia, com geração de emprego e renda”, destaca o governador.

A prefeita de Tarauacá disse se sentir bastante prestigiada pela visita do governador, num anúncio de parcerias tão importantes para o município, em que a população só ganha, além de reforçar que continuará nessa linha de parcerias para buscar a realização de projetos como a implantação de um asilo e um restaurante popular na cidade.

“É uma alegria receber a equipe do governo em nossa cidade. Obras que trazem dignidade para nosso povo, principalmente as pessoas que mais precisam. É o momento de darmos as mãos e unirmos as forças para vencer as adversidades”, avaliou.

O encontro também foi símbolo para a doação de madeiras ilegais apreendidas pelo lnstituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) para a Prefeitura de Tarauacá, a entrega de uma caminhonete e um quadriciclo para o escritório do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), além de fardamento no valor de R$ 1 milhão e armamento calibre 12, no valor de R$ 280 mil para os agentes penitenciários de Feijó e Tarauacá.

