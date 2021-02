O Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, tinha tudo para iniciar o mandato em alta popular, pois foi eleito com larga vantagem, pegou uma prefeitura com as contas em dia e teve a liberdade para montar sua equipe.

Acontece que fez a junção de pastas sem afinidades, inventou roda e não compreendeu que a capital Rio Branco de hoje não é Acrelândia de 16 anos atrás. Em viagem para Brasílias desde domingo, Bocalom se ausentou de Rio Branco no momento de mais necessidade com: crise, alagações e chuvas que desalojaram centenas de famílias. Com isso o fantasma do salário atrasado voltou a assombrar os trabalhadores da capital acreana.

Trabalhadores das empresas VEJA e FINA, estão deixando de honrar os compromissos com trabalhadores que são fundamentais na manutenção da cidade, principalmente nesse período de cheia, alagações, pandemia e epidemia.

“Eles se negam a nos receber por preconceito, dizem que não conversam com Garis e muito menos com roçadores. Somos trabalhadores, queremos nosso pagamento, que nunca tinha atrasado com a Socorro Neri”, afirmou indignados um dos manifestantes.

Eles alegam que a última vez que receberam salários, ainda era a gestão de Socorro Neri, depois que Bocalom assumiu, empresários alegam que a burocracia na troca de gestão tem atrapalhado o pagamento.

Na secretaria de Assistência Social, Departamento de Diretos Humanos da prefeitura, outros trabalhadores denunciam atraso nos pagamentos de salários por parte da prefeitura. Infelizmente é o fantasma do salário atrasado atormentando os trabalhadores por conta da falta de compromisso da atual gestão do Boca.

Tentamos falar com secretário da casa civil, Artur Neto, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos sucesso.

Os Trabalhos de manutenção e limpeza da cidade se encontram paralisados. Foto: Café com Notícias.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: Hospitais do Acre entraram para a lista dos hospitais com 100% de sua capacidade ocupada e sofrem drasticamente devido a grande quantidade de casos graves de pacientes com covid-19. De acordo com informações, 100% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, Instituto de Traumatologia do Acre (INTO) e Hospital de urgência e Emergência de Rio Branco (Pronto Socorro) estão todos ocupados.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O município de Bujari originou-se no início de 1968/1969, por remanescentes indígenas que se integraram a sociedade ali instalada, com a construção da BR 364, trecho Rio Branco/Sena Madureira. Povoado elevado à categoria de Vila, em 1986. Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Bujari, pela Lei Estadual nº 1031, de 28 de abril de 1992, alterado pela Lei Estadual nº 1066, de 9 de dezembro de 1992, que o desmembrou de Rio Branco, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.