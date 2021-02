Em menos de 40 dias, polícias do Acre já apreenderam quase meia tonelada de drogas no Acre – Foto: Arquivo/PF-AC

Em menos de 40 dias, quase meia tonelada de drogas foi apreendida em rodovias ou na zona urbana das cidades do Acre. Apenas nessa terça-feira (9), a polícia apreendeu mais de 150 quilos de cocaína escondidos dentro de uma carga de um caminhão durante abordagens na Comunidade Liberdade, em Cruzeiro do Sul, no interior. Seis pessoas que estavam no veículo foram presas. As Informações são do G1 Acre

O levantamento se refere a apreensões de maconha, cocaína e skunk divulgadas pelas polícias entre os dias 2 de janeiro a 9 de fevereiro deste ano. Durante esse período houve flagrantes no Rio Juruá, em Feijó, Capixaba, Rio Branco, na rodoviária de Cruzeiro do Sul e BR-317.

Confira as apreensões:

2 de janeiro: Operação integrada entre as polícias Civil e Militar com cães farejadores apreendeu 6 kg de cocaína e mais de R$ 19 mil em Feijó. Os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão na casa de um investigado. Ninguém foi preso.

A operação é continuidade de outra ação que ocorreu em Feijó, no dia 17 de dezembro do ano passado. Um foragido da Justiça foi preso na ocasião com mais de 80 quilos de drogas e R$ 10 mil em dinheiro.

20 de janeiro: A Polícia Militar apreendeu quase 40 quilos de drogas nos bairros Calafate e Seis de Agosto, em Rio Branco. Policiais da Ronda Ostensiva Tático Móvel (Rotam) e da Força Tática do 1º e 2º Batalhão fizeram os flagrantes. Primeiro um casal foi preso com 23 quilos de maconha no bairro Calafate.

Na segunda apreensão, a PM-AC informou que também recebeu uma denúncia anônima alertando sobre uma movimentação suspeita em um apartamento do bairro Seis de Agosto. No local, a polícia achou 16 quilos de droga, sendo nove quilos de pasta base de cocaína e sete de cloridrato. Não havia ninguém no apartamento e a droga foi levada para a Defla.

Carga com mais de 120 quilos de maconha foi apreendida no dia 20 de janeiro em Rio Branco – Foto: Arquivo/PM-AC

Também no dia 20, um homem de 26 anos foi preso com mais de 120 quilos de maconha no Ramal do Moreira, bairro Santa Maria, região do Segundo Distrito de Rio Branco. O flagrante foi feito após o 2º Batalhão da Polícia Militar receber uma denúncia.

22 de janeiro: Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) quando transportava 16 quilos de skunk na BR -317, próximo ao município de Capixaba. Os policiais contaram que estavam em uma abordagem de rotina, quando perceberam que o motorista de um carro estava nervoso. Ele foi levado para a cidade de Capixaba para passar por revista no carro.

29 de janeiro: Uma ação integrada da polícia resultou na apreensão de mais de 141 quilos de cocaína, que eram transportados em duas canoas pelo Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul. A ação ocorreu durante patrulhamento da Operação Hórus, que ocorre de forma integrada entre as Polícias Federal, Militar e Grupo Especial de Fronteira do Acre (Gefron).

1º de fevereiro: Uma abordagem de rotina da PRF-AC resultou na prisão de um casal no quilômetro 123 da BR-317, em Capixaba. No flagrante, foi achado pelo menos 15 quilos de cocaína com os suspeitos. A droga estava escondida dentro de um mochila que era transportada no banco de trás do carro, no qual os dois seguiam em direção à capital acreana.

6 de fevereiro: Uma revista de rotina da Polícia Federal em uma agência de despacho na rodoviária de Cruzeiro do Sul resultou na apreensão de cerca de dois quilos de cocaína. O entorpecente estava escondido dentro de um saco de farinha. O dono não foi encontrado.

9 de fevereiro: Durante a Operação Hórus, do Programa Vigia, policiais da Companhia de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e da Companhia de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar, apreenderam mais de 150 quilos de cocaína durante uma abordagem a um caminhão que transportava várias sacas de farinha. A ação ocorreu na Comunidade Liberdade, em Cruzeiro do Sul, e seis pessoas que estavam no veículo no momento do flagrante foram presas.

Droga foi achada escondida dentro de um saco de farinha em uma agência de despacho de Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Federal

