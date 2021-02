Assessoria – Manoel Urbano foi a cidade que recebeu a primeira visita da “Caravana pelo Interior“, organizada pelo governador Gladson Cameli para levar investimentos do governo aos municípios. Na tarde desta quinta-feira, 11, Gladson e sua comitiva foram recebidos pelo prefeito Tanízio Sá em um evento no Centro de Treinamento da Assembleia de Deus.

Ao lado dos secretários Ítalo Medeiros, da Infraestrutura; Mauro Sérgio, da Educação; e do presidente do Deracre, Petrônio Antunes; o governador anunciou um pacote de obras com investimento superior a R$ 4 milhões. O plano engloba a reforma da unidade mista de saúde, recuperação do acesso ao aeroporto, obra de tapa-buracos e outros serviços. Para a Educação, Gladson entregou dois ônibus, 440 kits com material didático e ventiladores.

O prefeito Tanízio Sá agradeceu pelos investimentos anunciados e disse que Gladson ajuda os municípios desde quando era senador, sem olhar bandeira partidária. “Graças aos investimentos do Estado conseguimos melhorar nossa cidade. Pode contar comigo, governador. Somos gratos pelo muito que vem fazendo por nós”, disse.

Ao falar para os presentes, Gladson lembrou do momento difícil provocado pela pandemia, mas encorajou todos ao dizer que acredita que até o fim do mês de maio o Acre já tenha vacinado 100% da população. Disse que mais investimentos do Estado irão chegar a Manoel Urbano e lembrou da trajetória do prefeito desde o início do primeiro mandato.

“Eu me espelho em você Tanízio, porque você é um exemplo. Não desanime, porque já deu certo. Você me fez dois pedidos. Se eu lhe atender com dez, ainda é pouco, porque você merece. Há prefeitos iguais a você que querem trabalhar e nós vamos ajudar”, garantiu.

