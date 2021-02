Bandidos fizeram casal refém em bairro de Rio Branco — Foto: Ithamar Souza/Arquivo pessoal Quatro bandidos invadiram uma casa, na noite desta quarta-feira (10), para tentar praticar um assalto, mas a tentativa foi frustrada e eles acabaram fazendo os donos da residência refém. A família mora na Rua Primeiro de Janeiro, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, ao menos três guarnições foram acionadas para atender a ocorrência. Homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) também foram para o local. Após negociação, os criminosos acabaram se entregando e liberaram o casal, que não ficou ferido. Os bandidos foram levados para a Delegacia de Flagrantes (Defla). Foram apreendidos celulares, uma arma e documentos com os suspeitos. Do G1 Acre

Quadrilha foi presa e levada para Defla pela Polícia Militar — Foto: Asscom – PM/AC

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: Hospitais do Acre entraram para a lista dos hospitais com 100% de sua capacidade ocupada e sofrem drasticamente devido a grande quantidade de casos graves de pacientes com covid-19. De acordo com informações, 100% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, Instituto de Traumatologia do Acre (INTO) e Hospital de urgência e Emergência de Rio Branco (Pronto Socorro) estão todos ocupados.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O município de Bujari originou-se no início de 1968/1969, por remanescentes indígenas que se integraram a sociedade ali instalada, com a construção da BR 364, trecho Rio Branco/Sena Madureira. Povoado elevado à categoria de Vila, em 1986. Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Bujari, pela Lei Estadual nº 1031, de 28 de abril de 1992, alterado pela Lei Estadual nº 1066, de 9 de dezembro de 1992, que o desmembrou de Rio Branco, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.