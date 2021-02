Antônio Francisco do Nascimento foi achado morto dentro de casa em Rio Branco — Foto: Arquivo

Um dos acusados de matar a tiros o sócio do Rio Branco Football Club, Antônio Francisco do Nascimento, de 69 anos, mais conhecido como Cartolinha, em novembro do ano passado, foi preso na manhã desta quarta-feira (10). Do G1 Acre.

Sem identificar o suspeito devido à lei de abuso de autoridade, a Polícia Civil informou que a prisão preventiva foi por latrocínio, roubo seguido de morte.

Cartolinha chegou a ser diretor e conselheiro do clube acreano e foi achado morto dentro de casa no Ramal do Braz, região do bairro Belo Jardim II, em Rio Branco, depois que uma equipe da PM encontrou o carro dele abandonado durante patrulhamento no bairro Santa Helena, também no Segundo Distrito da capital.

Na época, a PM-AC informou que o carro da vítima estava aberto e com a chave na ignição e alguns papéis queimados. O quarto onde o corpo foi achado estava revirado, com vários objetos jogados no chão. Além disso, um cartucho de bala estava caído ao lado da cama e um facão.

A investigação foi conduzida pela Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore). Após a prisão preventiva expedida pela justiça, a ordem foi cumprida pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil (Necapc).

Quarto onde vítima foi achada estava revirado e veículo abandonado em rua de Rio Branco — Foto: Arquivo/PM-AC

