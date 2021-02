A Presidente em exercício da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), Fernanda Hassem, cumpriu agenda em Rio Branco nesta terça-feira, 9, na sede da AMAC, ela foi recebida pelo coordenador executivo da associação, Marcus Frederick, que apresentou alguns projetos da entidade e as áreas de atuação para cada município do Acre, além de tratarem sobre assuntos administrativos da associação.

Fernanda Hassem e Marcus Frederick também se reuniram com a equipe da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB, para tratarem sobre atuação em sondagem e topografia com objetivo de desenvolver trabalhos nos municípios acreanos, tendo em vista que todos os projetos exigem esses tipos serviços.

A vice-presidente, Fernanda Hassem, reforça que toda a equipe da AMAC está empenhada para ofertar qualidade nos serviços a todos os 22 municípios do Acre e que uma vez por semana estará na sede da associação para acompanhar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, baseados nas necessidades apontadas por cada um dos prefeitos acreanos.

