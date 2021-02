A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Educação, iniciou dia 8 de fevereiro, as aulas de forma remota nas escolas da zona rural e urbana, para a conclusão do 4° bimestre do ano letivo de 2020. A previsão é iniciar o ano letivo 2021 na segunda quinzena do mês de abril.

Devido a pandemia da covid-19 as aulas continuarão remotas. O objetivo da prefeitura é garantir a segurança dos alunos e seus familiares, bem como de todos os trabalhadores da Educação.

Para estudarem em casa, os alunos irão receber material didático como vídeos, textos, dentre outros, através do Whatsapp. Quem não tem acesso à internet deve pegar as atividades impressas nas escolas.

A Secretária Municipal de Educação, Francisca Oliveira, destaca que a intenção da prefeitura de Brasiléia é dar continuidade ao processo de ensino- aprendizagem, mesmo diante da pandemia do novo coronavírus.

A pandemia trouxe grandes desafios para a educação e nós estamos aprendendo trabalhar em meio a ela. Sabemos das dificuldades que muitos alunos e professores enfrentam sem as aulas presenciais, mas a prioridade da gestão é a saúde de todos, mas neste momento peço a colaboração dos alunos e de suas famílias para mantermos o aprendizado dos nossos estudantes” afirmou.

Para os estudantes da zona rural, os pais devem se dirigir à escola onde seus filhos estão matriculados para retirarem o material de estudo. É obrigatório o uso máscara.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: Hospitais do Acre entraram para a lista dos hospitais com 100% de sua capacidade ocupada e sofrem drasticamente devido a grande quantidade de casos graves de pacientes com covid-19. De acordo com informações, 100% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, Instituto de Traumatologia do Acre (INTO) e Hospital de urgência e Emergência de Rio Branco (Pronto Socorro) estão todos ocupados.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O município de Bujari originou-se no início de 1968/1969, por remanescentes indígenas que se integraram a sociedade ali instalada, com a construção da BR 364, trecho Rio Branco/Sena Madureira. Povoado elevado à categoria de Vila, em 1986. Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Bujari, pela Lei Estadual nº 1031, de 28 de abril de 1992, alterado pela Lei Estadual nº 1066, de 9 de dezembro de 1992, que o desmembrou de Rio Branco, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.