Na manhã desta Quarta-feira (10), o Prefeito César Andrade acompanhado do Diretor de limpeza, José Maria Branco, visitou o Ramal São Francisco, para ver de perto as necessidades dos produtores rurais. O Prefeito garante que as ações de melhorias serão expandidas com a realização de um trabalho paliativo durante o inverno, enquanto a Secretaria de Obras aguarda o período do verão para a recuperação total da malha viária.