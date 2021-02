Criado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde, durante a gestão do prefeito Zequinha Lima, o Posto de Saúde Mão Amiga iniciou os primeiros atendimentos, voltados para pacientes com sintomas de Covi-19, no dia 11 de janeiro.

Até o dia 31 de janeiro pelo menos 2495 pessoas buscaram os serviços médicos no local. Já nos primeiros dias de fevereiro, foram atendidos 2279 pacientes, totalizando 4774 pessoas que receberam os serviços desde a inauguração. Desse quantitativo, 2.987 pessoas que procuraram o Posto Mão Amiga testaram positivos para Covid-19. Os dados são contabilizados do dia 11 de janeiro a 9 de fevereiro.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Agnaldo Lima, o município criou a estrutura para ofertar os primeiros atendimentos para população, ao sentir os sintomas, evitando assim o agravo da doença, ajudando dessa forma a desafogar outras unidades de saúde como UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e Hospital de Campanha, que antes eram procurados com maior frequência pelos pacientes mesmo com sintomas leves.

“Essa é uma preocupação da gestão do nosso prefeito Zequinha desde que assumiu a prefeitura. No início do ano já nos deparamos com um grande aumento nos casos de Covid-19. Montamos essa estratégia do posto de saúde Mão Amiga, para ofertar os atendimentos com melhor qualidade, rapidez, e também ajudar a desafogar as demais unidades de saúde que eram procuradas por esses pacientes”, relatou o secretário.

O posto, montado na quadra de esportes do Aeroporto Velho, proporciona desde a triagem, serviços de enfermagem, atendimento médico e o exame que comprova ou não o Covid-19. A área é ampla e ventilada, evitando a aglomeração de pessoas e proliferação do vírus, diferente dos ambientes totalmente fechados.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: Hospitais do Acre entraram para a lista dos hospitais com 100% de sua capacidade ocupada e sofrem drasticamente devido a grande quantidade de casos graves de pacientes com covid-19. De acordo com informações, 100% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, Instituto de Traumatologia do Acre (INTO) e Hospital de urgência e Emergência de Rio Branco (Pronto Socorro) estão todos ocupados.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O município de Bujari originou-se no início de 1968/1969, por remanescentes indígenas que se integraram a sociedade ali instalada, com a construção da BR 364, trecho Rio Branco/Sena Madureira. Povoado elevado à categoria de Vila, em 1986. Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Bujari, pela Lei Estadual nº 1031, de 28 de abril de 1992, alterado pela Lei Estadual nº 1066, de 9 de dezembro de 1992, que o desmembrou de Rio Branco, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.