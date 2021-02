O projeto de Aquisição de alimentos PAA da Conab vai beneficiar 10 famílias na Associação São Sebastião no Ramal da Torre, segundo a Agente de Desenvolvimento do Sebrae Jessica Silva, a compra antecipada vai gerar uma renda de cerca de 60 mil reais para aquela comunidade.

“A garantia da compra antecipada da produção vem em boa hora, pois vai gerar uma renda significativa para essas 10 famílias que fazem parte desse projeto, estamos muito satisfeitos com a parceria do Governo Federal e a prefeitura que está oferecendo a logística de transporte e distribuição desses produtos.” Ressaltou o Sr. Lídio Rodrigues Presidente da Associação São Sebastião.

Segunda Jéssica Silva AD do Sebrae/Epitaciolândia a contratação das propostas de 2020 faz parte das medidas do governo federal para mitigar a crise econômica e social que vem sendo gerada a partir do enfrentamento da pandemia de COVID-19. Neste ano. A agente salientou ainda que as compras e distribuição dos alimentos começam ainda nesta primeira quinzena de fevereiro de 2021.

