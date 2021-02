A jovem M.N.F de 20 anos foi resgatada com complicações em decorrência da Covid-19, em Porto Walter

A adolescente diagnosticada com o novo coronavírus e com complicações por outras doenças antecedentes, teve piora no quadro clínico e precisou ser levada para o Hospital Referência em Cruzeiro do Sul. Ela foi levada do Hospital de Campanha de Porto Walter a pista de pouso e ao embarcar na aeronave precisou fazer uso de Oxigênio.

O transporte foi feito em uma nova aeronave contratada pelo Governo. Há um mês o Harpia 4, do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER) fazia o transporte de passageiros nos municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, já que o Governo do Acre executa as obras de recuperação dos dois aeródromos.

“O transporte se deu em uma nova aeronave que o Governo alocou para o Juruá e deixou a disposição da Secretaria Estadual de Saúde para operações de voos de urgência e emergência, principalmente nos municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. O Harpia 4 seguirá dando apoio, e será usado também em outras operações necessárias”, explica o Diretor de Transporte Aeronáutico do Gabinete Militar, tenente-coronel Carlos Augusto Negreiros.

Covid-19 em Porto Walter

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Porto Walter contabilizou até a tarde desta Quarta, 386 casos de Covid. Além disso, 11 exames aguardam resultados laboratoriais. Por: Macson Alves – Ocidental FM

Veja o Vídeo: Hospitais do Acre entraram para a lista dos hospitais com 100% de sua capacidade ocupada e sofrem drasticamente devido a grande quantidade de casos graves de pacientes com covid-19. De acordo com informações, 100% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, Instituto de Traumatologia do Acre (INTO) e Hospital de urgência e Emergência de Rio Branco (Pronto Socorro) estão todos ocupados.

Veja o Vídeo: O município de Bujari originou-se no início de 1968/1969, por remanescentes indígenas que se integraram a sociedade ali instalada, com a construção da BR 364, trecho Rio Branco/Sena Madureira. Povoado elevado à categoria de Vila, em 1986. Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Bujari, pela Lei Estadual nº 1031, de 28 de abril de 1992, alterado pela Lei Estadual nº 1066, de 9 de dezembro de 1992, que o desmembrou de Rio Branco, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

