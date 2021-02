Postagem foi feita em site oficial da Prefeitura de Rio Branco — Foto: Reprodução

Uma postagem do site oficial da Prefeitura de Rio Branco causou uma confusão ao usar a foto de um idoso que morreu na campanha de vacinação contra Covid-19 na capital. João Francisco de Melo, de 82 anos, morreu em agosto do ano passado e uma foto dele sendo imunizado contra a gripe foi usada em um material para anunciar o início da vacinação contra Covid-19 em idosos acima de 90 anos. na capital. Do G1 Acre.

O material foi divulgado ainda na terça-feira (9) e a família do idoso não gostou da exposição. “A gente ficou chateado porque está com seis meses que meu pai morreu de causas naturais, não tem nada a ver com Covid e estão expondo a foto dele dessa forma”, disse João Francisco, filho do idoso que aparece no site da prefeitura.

João disse que a foto é referente à uma campanha de vacinação que ocorreu no início do ano passado.

A assessoria de comunicação da prefeitura informou que a foto usada era de arquivo e foi enviada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Disse ainda que a prefeitura lamenta a situação e que a postagem foi retirada do ar, assim que os familiares postaram a indignação. (Veja a nota na íntegra abaixo)

“Era eu que estava com meu pai. A imagem dele não tem nada a ver com Covid e nem foi vacinado contra isso. Ficamos chateados e vamos sim acionar a Justiça por exporem a imagem do meu pai dessa forma”, disse.

Nota

“A Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA esclarece que a imagem veiculada em conjunto com a matéria ‘Idosos com 90 anos ou mais começam a ser vacinados contra a Covid19 em Rio Branco’, publicada no sítio oficial do Poder Executivo em 9 de janeiro do corrente ano, não reflete a vacinação contra a Covid-19 em idosos com 90 anos ou mais, cujo início se deu na presente data.

Informa-se também, que a imagem compõe o acervo fotográfico da SEMSA referente às ações desenvolvidas pela Secretaria, e foi registrada durante a campanha contra o vírus da Influenza (H1N1), no ano de 2020, conforme datam os registros do setor de Comunicação do Órgão, tendo sido utilizada apenas de forma ilustrativa.

Diante da repercussão acerca da imagem utilizada, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que em nenhum momento teve a intenção de ofender a memória do idoso que aparece sendo vacinado, mas pede desculpas a sua família por possível transtorno causado pela divulgação da referida imagem, reafirmando o respeito a todo e qualquer cidadão rio-branquense. Ao mesmo tempo, se solidariza com a família e amigos pelo falecimento do idoso em questão.”

