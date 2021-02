A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 410 casos de infecção por coronavírus nesta quarta-feira, 10, sendo 179 confirmados por exames de RT-PCR e 231 por testes rápidos. O número de infectados subiu de 51.269 para 51.679 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 143.740 notificações de contaminação pela doença, sendo que 91.283 casos foram descartados e 778 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 45.174 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 244 pessoas seguem internadas.

Os dados da vacinação contra a Covid-19 no Acre podem ser acessados no Painel de Monitoramento da Vacinação, disponível no endereço eletrônico: Clique aqui e veja: covid19. As informações são atualizadas de acordo com a plataforma do Ministério da Saúde (MS), ficando sujeitas a alterações constantes, em razão das informações inseridas a partir de cada município.

Mais 2 notificações de óbitos foram registradas nesta quarta-feira, 10, sendo ambas do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 902 em todo o estado.

Os óbitos são:

Moradora de Cruzeiro do Sul, M. F. B. V., de 68 anos, deu entrada no dia 6 de fevereiro, no Hospital Regional do Juruá, vindo a falecer no dia 8 do referido mês.

M. L. S. S., de 79 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 1º de fevereiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a óbito nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro.

Hospitais do Acre entraram para a lista dos hospitais com 100% de sua capacidade ocupada e sofrem drasticamente devido a grande quantidade de casos graves de pacientes com covid-19. De acordo com informações, 100% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, Instituto de Traumatologia do Acre (INTO) e Hospital de urgência e Emergência de Rio Branco (Pronto Socorro) estão todos ocupados.

O município de Bujari originou-se no início de 1968/1969, por remanescentes indígenas que se integraram a sociedade ali instalada, com a construção da BR 364, trecho Rio Branco/Sena Madureira. Povoado elevado à categoria de Vila, em 1986. Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Bujari, pela Lei Estadual nº 1031, de 28 de abril de 1992, alterado pela Lei Estadual nº 1066, de 9 de dezembro de 1992, que o desmembrou de Rio Branco, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

