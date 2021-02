A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), se reuniu nesta segunda e terça-feira com Gestores Escolares e Coordenadores de Educação para os últimos preparativos do ano letivo de 2021.

Em conversa com a Secretária da pasta Eunice Maia Gondim informou que Epitaciolândia foi o primeiro município a encerrar o ano letivo de 2020 com aulas remotas, por isso, estará começando as aulas na segunda quinzena do mês de março.

Às matrículas para novos alunos serão feitas de forma presencial obedecendo todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS). Com inicio na Zona Urbana dia 15 a 19 de fevereiro.

Já na zona rural inicia dia 22 do corrente mês, os alunos que já estavam matriculados serão reconduzidos sem a necessidade da presença dos pais ou responsáveis, tendo em vista que quaisquer dúvidas podem ser sanadas via grupos de WhatsApp das referidas escolas ou professores de cada aluno.

Segundo a Secretária de Educação, as aulas estão previstas para 22 de março de forma remota pois ainda estamos em faixa vermelha por causa da pandemia da covid-19. “Estamos preparando tudo para que a partir do dia 22 março possamos iniciar as aulas de forma remota por causa da pandemia, más esperamos que logo tudo isso passe para podermos voltar as aulas presenciais, pois esse contato pessoal de professores e alunos é importante para o aprendizado e a socialização de todos, mas agora o importante nesse momento é salvar vidas, o distanciamento social e os cuidados como o uso de máscara e o uso de álcool em gel é a forma correta para evitar o contágio,” pontuou a Secretária.

