Equipe de finanças, administração e Educação traçam os detalhes da conquista – Foto: Assecom

O Secretário de Educação de Cruzeiro do Sul Amarísio Saraiva se reuniu na manhã desta segunda-feira, 08, com o Secretário Municipal de Finanças Anízio Correia e com o de Administração João Pereira para debaterem sobre as mudanças que ocorreram no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Com a alteração na lei, o percentual de gasto com recursos do Fundeb passou de 60% para 70% e também ampliou os investimentos para aplicação de gastos com pagamento de servidores de apoio. Na vigência do Fundeb até 2020, havia regra mínima para que 60% dos recursos do Fundo fossem utilizados para o pagamento de profissionais apenas do Magistério.

“O Fundeb agora ampliou os gastos com pagamento de todos os servidores que fazem parte do apoio da educação, como motoristas, serventes, merendeiras, e não apenas para o magistério, como era anteriormente”, explicou o secretário de educação .

“O acréscimo, garantido através da Lei, nos valores do FUNDEB vai possibilitar beneficiar ainda mais nossos servidores”, enfatizou o secretário de administração.

