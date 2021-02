Imagem do dia em que o Jovem comissionado Rigleison postou sua corrida. Foto: Arquivo pessoal

O jovem publicou sua corrida no Parque do IPÊ e ainda desdenhou, um diz depois do decreto que isolou os locais de aglomerações, por conta da alarmante subida nos casos de COVID-19 no Acre.

Na edição do diário oficial desta terça-feira (8), a exoneração de Rigleison Alves que era lotado na secretaria estadual de Saúde e recebia CEC 2, (quase 3 mil) mensais em salário foi confirmada.

Rio Branco se encontra com lotação máxima nos leitos de UTI’s o que obrigou o governador Gladson Cameli, endurecer as regras de distanciamento social, deixando todo estado em bandeira vermelha, funcionando somente os serviços essenciais.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O município de Bujari originou-se no início de 1968/1969, por remanescentes indígenas que se integraram a sociedade ali instalada, com a construção da BR 364, trecho Rio Branco/Sena Madureira. Povoado elevado à categoria de Vila, em 1986. Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Bujari, pela Lei Estadual nº 1031, de 28 de abril de 1992, alterado pela Lei Estadual nº 1066, de 9 de dezembro de 1992, que o desmembrou de Rio Branco, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.