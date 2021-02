Por isso, nesta Segunda-feira (08), a Secretaria de Obras na pessoa do secretário Marcos Tavares esteve centralizando as linhas de serviços de recuperação de trechos no Ramal do Maloca, que dá acesso as localidades da Gleba Minas, Besouro e Rio Juruá Mirim.

“Vamos trabalhar no sentido de recuperar os pontos críticos mesmo no inverno, e no verão fazer a recuperação total de toda a nossa malha viária”, afirma o Prefeito César Andrade.

Semana passada, a Secretaria de Obras iniciou a recuperação de trechos da malha viária do Ramal São Francisco. Os trabalhos são feitos em conjunto com o Departamento de limpeza pública, onde o Diretor José Maria Branco acompanhou os serviços nesta Segunda.

“Nosso objetivo é fazer esse trabalho paliativo de abertura de saídas d’aguas e drenagem, bem como melhorar os pontos críticos”, explica Marcos Tavares, Secretário de Obras.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O município de Bujari originou-se no início de 1968/1969, por remanescentes indígenas que se integraram a sociedade ali instalada, com a construção da BR 364, trecho Rio Branco/Sena Madureira. Povoado elevado à categoria de Vila, em 1986. Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Bujari, pela Lei Estadual nº 1031, de 28 de abril de 1992, alterado pela Lei Estadual nº 1066, de 9 de dezembro de 1992, que o desmembrou de Rio Branco, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.