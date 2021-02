A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), através das Companhias de Choque e Rotam, realizaram apreensões de arma e entorpecentes, em ações realizadas no bairro Vila Acre, em Rio Branco.

Policiais, militares prenderam uma pessoal e apreenderam entorpecentes. De acordo com os militares, durante patrulhamento, na Vila Acre, visualizaram um homem próximo a uma residência abandona, em atitude suspeita. Ao se aproximarem da casa, o indivíduo tentou se evadir, mas foi contido pela guarnição. Após busca pessoal, foram encontradas 42 trouxinhas de cocaína.

APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E ENTORPECENTES NO TAQUARI

Militares da Companhia de Policiamento de Choque (Cpchoque) apreenderam entorpecentes e uma arma de fogo no bairro Taquari, na noite de segunda-feira, 08 de fevereiro.

Os policias receberam denúncia de que homens estavam com uma arma de fogo em uma residência abandonada, e ao averiguar o endereço indicado, os militares avistaram os suspeitos, que se evadiram por uma área alagadiça. Em buscas no local, a guarnição encontrou uma arma de fogo (pistola), e substância aparentando ser maconha.

ENTORPECENTES APREENDIDOS NO BAIRRO BOA UNIÃO

No bairro Boa União, policiais da Rotam, apreenderam entorpecentes e prenderam um indivíduo, na noite de 08 de fevereiro.

Durante patrulhamento, os militares observaram um indivíduo em um local conhecido pela comercialização de entorpecentes.

Ao iniciarem uma abordagem, o suspeito fugiu, sendo interceptado pela guarnição. Na busca pessoal foi encontrado em seu bolso embalagens de substância aparentando ser cocaína e uma pequena quantia em dinheiro.

As ocorrências foram encaminhadas à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis aos fatos.

