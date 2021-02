PMAC – Policiais Militares da Companhia de Policiamento de Choque prenderam um homem, por porte ilegal de arma de fogo, na tarde desta terça-feira, (09), no bairro Belo Jardim, em Rio Branco.

Os militares foram informados, por meio de uma denúncia anônima, de que um homem estaria realizando venda de entorpecentes, na rua São José. No local, o suspeito tentou se evadir, mas foi capturado.

Realizada a busca, foram encontrados um revolver cal. 38, da marca Rossi, cinco munições, 800g de maconha, uma balança de precisão e R$ 5,800 em dinheiro.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente, com o material, à delegacia para demais providências.

