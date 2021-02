Policiais militares do município de Bujari, prenderam, na tarde desta terça-feira, 09, um homem e apreenderam dois adolescentes pela prática de roubou com emprego de armas de fogo. O crime ocorreu em uma fazenda, localizada na BR-364, na cidade de Bujari.

O trio, armado com uma espingarda calibre .28, um rifle calibre .22 e um facão personalizado, invadiu a sede da fazenda, rendeu a família e roubou dinheiro e objetos. Em seguida, fugiram em uma caminhonete.

Os militares foram acionados e, em poucos minutos, visualizaram e abordaram o veículo. Apreenderam os dois menores, prenderam o adulto, recuperaram objetos e dinheiro roubados e, também, apreenderam as armas usadas no delito.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil do município de Bujari, para serem tomadas as demais providências cabíveis ao fato.

