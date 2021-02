Assessoria – Visando zelar pelo uso dos recursos públicos, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) apresentou nesta terça-feira (09) uma emenda para a Medida Provisória (MP) 1026/2021, que dispõe sobre a aquisição de vacinas, insumos hospitalares e também sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. A emenda do parlamentar retira da MP trechos que abrem brechas e que facilitam o mau uso dos recursos públicos.

De acordo com a Medida Provisória 1026, o setor público pode antecipar o pagamento para as empresas prestadoras de serviços e ainda protege as empresas caso não cumpram os contratos, fato que incentiva o mau uso do dinheiro público.

“Temos o dever de zelar os recursos públicos, e por isso, apresentamos uma emenda que suprime desta MP trechos que facilitam a corrupção e o desvio do dinheiro público. Ano passado houve diversos casos de corrupção com os recursos que foram liberados para combater o novo coronavírus, então, queremos garantir que desta vez estes recursos serão usados em benefício do povo brasileiro”, afirmou Jesus Sérgio.

