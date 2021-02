Assessoria – O deputado Pedro Longo fez nesta terça-feira (9) um pronunciamento enfático na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) pedindo que toda classe política, independentemente de ser oposição ou situação, faça uma trégua nas disputas políticas e se una para minorar as dificuldades da população.

“São muitos problemas e desafios juntos: alagação, epidemia de dengue, pandemia da Covid com falta de leitos e atrasos na vacinação, enquanto isso alguns querem ficar discutindo quem vai concorrer para que cargo em 2022. Isto não está certo. Precisamos nos unir para remarmos todos para o mesmo lado”, propôs o deputado.

Para Longo, pelo menos no primeiro semestre deste ano as diferenças políticas de ideológicas devem ficar de lado para que os Poderes e partidos se unam na busca por soluções práticas para a população.

Entre os problemas apontados pelo parlamentar estão a falta de vacinas e a demora na utilização das poucas disponíveis, principalmente em Rio Branco, além das dificuldades dos municípios de lidarem com o surto de dengue e as alagações.

Parceria com o Instituto Butantan para vacinar toda a população

O parlamentar chegou a sugerir ao governador que proponha ao Instituto Butantan que repitam no Acre o estudo que está sendo desenvolvido no Município de Serrana na região de Ribeirão Preto em São Paulo, em que se pretende vacinar toda a população para um estudo médico-científico sobre os impactos na transmissão da Covid.

Por fim, Pedro Longo pediu uma atenção redobrada com a situação do Juruá.

“Tenho recebido notícias alarmantes sobre a situação de Cruzeiro do Sul e região – faltam médicos, enfermeiros, leitos e a demanda só aumenta, assim como as mortes. A situação é realmente de colapso”, completou.

Hospitais do Acre entraram para a lista dos hospitais com 100% de sua capacidade ocupada e sofrem drasticamente devido a grande quantidade de casos graves de pacientes com covid-19. De acordo com informações, 100% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, Instituto de Traumatologia do Acre (INTO) e Hospital de urgência e Emergência de Rio Branco (Pronto Socorro) estão todos ocupados.

O município de Bujari originou-se no início de 1968/1969, por remanescentes indígenas que se integraram a sociedade ali instalada, com a construção da BR 364, trecho Rio Branco/Sena Madureira. Povoado elevado à categoria de Vila, em 1986. Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Bujari, pela Lei Estadual nº 1031, de 28 de abril de 1992, alterado pela Lei Estadual nº 1066, de 9 de dezembro de 1992, que o desmembrou de Rio Branco, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

