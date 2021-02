Mesmo após a suspensão do atendimento público presencial por determinação do decreto que colocou o Acre na fase vermelha por conta da pandemia da Covid-19, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/Ac) mantém o compromisso de buscar alternativas para que os usuários não sejam prejudicados.

Uma das opções para acessar os serviços da autarquia é usar a função de envio de e-mails. São diversos serviços, em que o usuário economiza tempo e ganha comodidade. Como, por exemplo, para o proprietário de veículos que já tem algum processo aberto, a Divisão de Atendimento ao Público-Veículos oferece a opção de verificar a situação do processo.

Quem precisa cancelar o cadastro do registro de autoatendimento por ter cometido algum erro também pode solicitar por e-mail.

Outro setor do Detran que oferece atendimento a distância, por e-mail, é a Coordenadoria de Veículos e Renavam, que possibilita o acesso a registros de declaração, recuperação e devolução de ocorrências de roubo ou furto de veículos, assim como atendimentos a agentes financeiros e empresas registradoras de contratos de gravames financeiros, além do atendimento a despachantes credenciados.

Além desses, diversos outros serviços e informações podem ser acessados via e-mail. A seguir, listamos os principais atendimentos realizados e os respectivos endereços de e-mail:

Serviços de Habilitação

Divisão de Atendimento ao Público CNH

– Ativação de CNH digital;

– Orientação aos usuários e credenciados;

– Outras solicitações.

E-mail: habilitacao.detranac@gmail.com

Coordenadoria de Habilitação e Renach

– Efetivação de processos de habilitação e CNHs solicitadas pela internet;

– Cancelamento de processos;

– Lançamento de cursos especializados realizados a distância;

– Esclarecimento de dúvidas referentes a CNHs.

E-mail: renach.detranac@gmail.com

Divisão de atendimento ao Público OCA

– Ativação da CNH digital;

– Orientação aos usuários;

– Outras solicitações.

E-mail: detran.oca@gmail.com

Serviços de Veículos

Divisão de Atendimento ao Público Veículos

– Consulta de processos (transferência e 2ª via de CRV);

– Exclusão de cadastros do autoatendimento.

Emails: atendimento.veiculo@gmail.com e autoatendimento.detranac@gmail.com

Coordenadoria de Veículos e Renavam

– Registro de declaração, recuperação e devolução de ocorrências de roubo ou furto de veículos;

– Atendimentos a agentes financeiros, empresas registradoras de contratos de gravames, despachantes credenciados;

– Regularização de veículos com pendências junto ao Sistema Renavam (judiciais, leilão, RFB e outros).

Emails: renavam.detranac@gmail.com e registrodecontrato.detran@ac.gov.br

Divisão de Registro e Licenciamento de Veículos

– Liberação de CRLV-e para impressão pelo Autoatendimento;

– Efetivação de processos e geração do CRV-e;

– Inclusão e exclusão de restrições administrativas.

E-mail: emissao.detranac@gmail.com

Serviços de Multas

Divisão de Defesa Prévia

– Informações relativas ao andamento de defesas.

E-mail: jadadetranac@gmail.com

Secretaria de Apoio à Jari

– Informações relativas ao andamento de recursos.

E-mail: jariacre@gmail.com

Secretaria de Apoio ao Cetran

– Informações relativas ao andamento de recursos;

– Informações sobre pedidos de efeito suspensivo.

E-mail: cetranac@gmail.com

Coordenadoria de Infrações

– Esclarecimento de dúvidas sobre infrações.

E-mail: multas.detranac@gmail.com

Prescrição de Multas

– Consulta de processos de prescrição e envio de resposta em caso de autorização expressa do requerente.

E-mail: prescricao.assejudetran@gmail.com

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: Hospitais do Acre entraram para a lista dos hospitais com 100% de sua capacidade ocupada e sofrem drasticamente devido a grande quantidade de casos graves de pacientes com covid-19. De acordo com informações, 100% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, Instituto de Traumatologia do Acre (INTO) e Hospital de urgência e Emergência de Rio Branco (Pronto Socorro) estão todos ocupados.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O município de Bujari originou-se no início de 1968/1969, por remanescentes indígenas que se integraram a sociedade ali instalada, com a construção da BR 364, trecho Rio Branco/Sena Madureira. Povoado elevado à categoria de Vila, em 1986. Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Bujari, pela Lei Estadual nº 1031, de 28 de abril de 1992, alterado pela Lei Estadual nº 1066, de 9 de dezembro de 1992, que o desmembrou de Rio Branco, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.