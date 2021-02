Aglomeração realizada com sucesso!! Foto: Rede social do Senador.

Enquanto a saúde do Acre entrava em colapso (situação em que muitos temiam) e moradores de rio Branco e outros municípios sofriam com os transbordamentos de igarapés e seus afluentes, o senador Petecão estava pouco se importando em Santa Rosa, fazendo campanha em meio a pandemia.

Porém, nesta segunda-feira a bancada federal do Acre, na qual o senador Petecão integra, juntamente com Márcio Bittar, tinha uma reunião marcada com o ministro da saúde de Bolsonaro, Eduardo Pazuello, que desmarcou a reunião sem dar grandes justificativa, o que é uma falta de compromisso e respeito com os acreanos, isso porque o Acre foi um dos estados que deu uma porcentagem de votos generosa para Bolsonaro. Parece que o relator do orçamento do governo bolsonaro (Márcio Bittar) está com a sua influencia comprometida.

Tentando abafar o fato de que ele estava nas comunidades aglomerando e correndo o risco de propagar o coronavírus nas aldeias isoladas, Petecão resolveu mostrar que se importa com algumas coisa que envolve o Acre, além de seus próprios interesses, onde afirmou que sua posição era que a bancada acampasse no ministério da saúde.

Mas a pergunta que fica é. Mas só agora o senador Petecão resolveu se importar com a situação em que o Acre está enfrentando há um certo tempo? E que agora a situação está só se agravando. Cadê o relator do orçamento para intermedir uma reunião do Governo Bolsonaro com a bancada?

Esta reunião que foi desmarcada pelo ministro Pazuello, era de vital importância, pois era o momento para se levar as necessidades do Acre como o colapso na saúde para serem resolvidos. Mas o governo federal está fazendo pouco caso com a situação do Acre, talvez esteja esperando o caos acontecer, assim como no estado do Amazonas.

A Bancada federal do Acre manteve uma reunião interna, para tirar encaminhamentos a ser traçadas e tentar uma ação junto ao governo Federal, que venha resultar em ajuda imediata para o estado.

Veja o Vídeo: Hospitais do Acre entraram para a lista dos hospitais com 100% de sua capacidade ocupada e sofrem drasticamente devido a grande quantidade de casos graves de pacientes com covid-19. De acordo com informações, 100% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, Instituto de Traumatologia do Acre (INTO) e Hospital de urgência e Emergência de Rio Branco (Pronto Socorro) estão todos ocupados.

