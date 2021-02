O Prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes tem visitado várias comunidades rurais a fim de ouvir as reinvindicações dos mesmo e conhecer de perto a realidade de cada comunidade. Neste final de semana o prefeito visitou a comunidade da Terra Alta.

Mesmo debaixo de muita chuva o prefeito foi verificar a situação em que se encontra os ramais nesse período de chuvas. “Mesmo em tempos de pandemia tenho me esforçado ao máximo para visitar as comunidades rurais e ver de perto a situação em que vivem nossos pequenos produtores, neste final de semana visitei o ramal da Filipinas e Terra Alta e pude verificar os locais que tem urgência de intervenção por parte da prefeitura.”

Segundo o Secretário de Obras Chiquinho Frota a prefeitura está com uma frente de serviços de recuperação de pontos críticos no Ramal do km 15, e ainda nesta semana será iniciado o Ramal do km 12 e na sequência será feito paliativo no ramal do Porto Rico. Frota ressaltou ainda que mesmo com maquinário reduzido estão conseguindo atender as demandas emergenciais a fim de garantir tráfego nesse período de inverno.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: Hospitais do Acre entraram para a lista dos hospitais com 100% de sua capacidade ocupada e sofrem drasticamente devido a grande quantidade de casos graves de pacientes com covid-19. De acordo com informações, 100% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, Instituto de Traumatologia do Acre (INTO) e Hospital de urgência e Emergência de Rio Branco (Pronto Socorro) estão todos ocupados.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O município de Bujari originou-se no início de 1968/1969, por remanescentes indígenas que se integraram a sociedade ali instalada, com a construção da BR 364, trecho Rio Branco/Sena Madureira. Povoado elevado à categoria de Vila, em 1986. Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Bujari, pela Lei Estadual nº 1031, de 28 de abril de 1992, alterado pela Lei Estadual nº 1066, de 9 de dezembro de 1992, que o desmembrou de Rio Branco, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.