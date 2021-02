Em Rio Branco, jovem de 22 anos é morto a tiros enquanto conversava com amigos em frente de casa – Foto: Ithamar Souza

O jovem Emerson Piedade Freitas, de 22 anos, morreu após ser atingido a tiros na noite desse sábado (6) em Rio Branco. O crime ocorreu por volta das 18h30, na Rua Tio Aldorico, no bairro Santa Inês, região do Segundo Distrito.

O Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp) informou que Freitas estava com amigos em frente de casa tomando tereré, quando um homem se aproximou e atirou contra ele. A vítima foi atingida nas costas. A Polícia Militar fez buscas na região, mas o autor do crime fugiu do local e ninguém ainda foi preso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o jovem já estava morto. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Do G1 Acre

