O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) encaminhou nesta segunda-feira (08) um requerimento de indicação ao Ministério da Economia, onde solicitou o retorno do auxílio emergencial a partir do dia 1º de março de 2021.

No requerimento, o parlamentar pede ainda que o auxílio emergencial continue R$ 600, por beneficiário, e para a mãe chefe de família R$ 1.200.

“Em 2020, o auxílio emergencial melhorou a situação de muitas famílias. Estamos enfrentando a pior pandemia dos últimos tempos e, com ela, uma grave crise econômica com índices de desemprego sem precedentes. Por isso, é essencial que o auxílio emergencial retorne para diminuir os efeitos desta crise no Brasil”, ressaltou o deputado.

Ainda no requerimento, Jesus Sérgio afirma que houve um esforço do Governo Federal e do Congresso Nacional para garantir o pagamento do auxílio emergencial até dezembro de 2020, pois era esperado o retorno a algum grau de normalidade. No entanto, veio a segunda onda e os casos da Covid-19 continuaram aumentando no país e no mundo.

“A pandemia continua. O comércio e outros setores da economia continuam com dificuldades, aumentando o desemprego e a fome entre as famílias mais pobres”, disse Jesus Sérgio.

Vale lembrar que imunizar toda a população brasileira contra a Covid-19 será um processo lento, uma vez que ainda não têm vacinas para toda a população.

