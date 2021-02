Fiel escudeiro de Alan Rick, Presidente do DEM no Acre Jairo Cassiano...

Fiel escudeiro de Alan Rick, Presidente do DEM no Acre Jairo Cassiano é nomeado para o cargo de Diretor no DEPASA

Jairo tinha sido diretor Geral do Hospital de Sena Madureira, mas foi exonerado no início do ano passado quando deu lugar a esposa que atualmente exerce a função. Agora assume uma importante missão no Depasa