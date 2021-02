Cumprindo o cronograma de vacinação da covid-19, a Prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde está realizando buscativas para vacinar idosos em situação de risco extremo e acamados.

Neste final de semana o secretário de saúde Cassius Hassem junto com sua equipe, atendeu idosos acima de 90 anos na Comunidade do Nari Bela Flor, segundo informou o próprio secretário até agora foram atendidos 90 idosos e acamados.

Além disso foram vacinadas 40 pessoas da linha de frente da secretaria, ou seja, Profissionais da Saúde, a prefeitura aguarda a chegada de mais um lote de vacina ainda esta semana.

Além da prevenção ao contágio da covid-19 a secretaria de saúde em parceria com as secretarias de obra e meio ambiente tem realizado ações de combate a dengue que tem aumentado nos últimos dias por causa do período das chuvas.

