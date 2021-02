A região do Juruá é composta pela segunda maior cidade do estado do Acre, o que gerar um número maior de casos / Foto: Marcos Vicentti

A Região do Juruá é a primeira do estado a sofrer drasticamente devido a grande quantidade de casos graves de pacientes com covid-19. De acordo com informações repassadas à redação do site 3 de Julho Notícias, por profissionais de saúde do hospital de campanha, 100% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão ocupados.

E lamentavelmente, nesse momento já tem pacientes que estava na enfermaria, precisando ser transferido para um tratamento intensivo que só pode ser realizado por meio de um leito de UTI, porém não há mais disponibilidade.

Além disso, tanto os profissionais de saúde, como os poderes municipal e estadual do Acre estão alertando a população para que se cuidem, pois à um risco de colapso iminente e que medidas ainda mais rigorosas podem ser adotadas posteriormente.

Vale ressaltar que a região do Juruá é composta pela segunda maior cidade do estado do Acre, Cruzeiro do Sul, e consequentemente é onde se concentra um grande número de pessoas infectadas pela covid-19, o que tem resultado na sobrecarga dos profissionais de saúde.

É importante citar também que se caso houver um colapso no sistemas de saúde em todo o estado, o Acre não terá a quem recorrer, isso porque o estado do Amazonas foi o primeiro a colapsar no Brasil e Rondônia também apresenta as mesmas condições de ocupação e sobrecarga.

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O prefeito da segunda maior cidade do Acre, Zequinha Lima, se pronunciou sobre o decreto com medidas mais rigorosas. O governador do Estado decretou o fechamento do comércio, igrejas, academias e outros. Segundo o Decreto 5.496, durante a Bandeira Vermelha.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.