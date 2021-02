O vice-governador Major Rocha, esteve em Brasiléia no sábado (6), em reunião com a Prefeita Fernanda Hassem, discutindo a implantação do Centro de Tratamento e Integração Sensorial para pessoas com autismo – Centrin, para o município de Brasiléia e Regional do Alto Acre.

O objetivo do encontro foi tratar sobre a implantação de um centro que atenda crianças e jovens com autismo no município de Brasiléia e que possa atender toda regional.

O vice-governador Major Rocha, se mostrou sensível com a causa e disse que estará empenhado para que o Centro seja implantando. “Em relação ao autismo no Alto Acre a prefeita Fernanda Hassem abraçou a causa e queremos muito em breve inaugurar o Centrin aqui, garantindo qualidade de vida as famílias de autistas e evitar que precisem ficar se deslocando para outras cidades para ter o acompanhamento”, falou Major Rocha, vice-governador do Acre.

A Prefeita Fernanda Hassem disse que será um sonho realizado, atender crianças que têm autismo no município e que essa é uma luta de tantas mães e que ela também abraçou a causa. “Hoje é um dos dias mais felizes, é um sonho que estou vendo ser iniciado. Infelizmente presenciei famílias indo em bora para outras cidades em busca de tratamento para seus filhos. Quero agradecer ao vice governador Major Rocha por acreditar e topar em trazer o Centrin para Brasileia e atender as famílias que necessitam de acompanhamento na regional” destacou, Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia.

A deputada federal Mara Rocha também se sensibilizou com a causa e durante o evento realizou um telefonema o mandato a disposição para ajudar na implantação do Centrin em Brasileia e parabenizou a prefeita Fernanda Hassem e o vice-governador Major Rocha pela atitude de garantir atendimento e qualidade de vida as famílias azuis do Alto Acre.

Também estiveram presentes, o deputado Luiz Gonzaga, o presidente da AFAC Acre Abraão Pupio, Secretário Municipal de Saúde Joãozinho Melo, representando as mães dos autistas de Brasiléia, Sheila Guerra e o Dr. Aldemar Mazinho, que tem experiência na área do autismo no Acre.

