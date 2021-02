Após denúncia, PRF apreende mais de 55 quilos de cloridrato de cocaína em Rio Branco — Foto: PRF-AC Após uma denúncia anônima, a Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF-AC) apreendeu, na tarde de sábado (6), 55,4 quilos de cloridrato de cocaína em Rio Branco. A droga estava dentro de um carro, estacionado em um posto de combustíveis. O dono da droga e do veículo não estava no local e ninguém foi preso. As Informações são do G1 Acre

De acordo com a PRF, o denunciante teria informado que a droga seria levada para fora do estado. As equipes, então, fizeram buscas no trecho onde o veículo estaria estacionado e acabaram achando o carro em uma das avenidas mais movimentadas que dão acesso à capital acreana. Quando acharam a droga, no posto de gasolina, os agentes fizeram uma busca minuciosa no veículo e, após mais de duas horas de trabalho, encontraram ao todo 54 pacotes do entorpecente que estavam escondidos em vários pontos do carro. Foi feito um teste que confirmou que o produto tratava-se realmente de cloridrato de cocaína – em sua forma já refinada e com maior nível de pureza.

