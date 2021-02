A Polícia Militar fez buscas na região, mas o autor do crime fugiu do local e ninguém ainda foi preso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o jovem já estava morto. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

E veja também no 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O prefeito da segunda maior cidade do Acre, Zequinha Lima, se pronunciou sobre o decreto com medidas mais rigorosas. O governador do Estado decretou o fechamento do comércio, igrejas, academias e outros. Segundo o Decreto 5.496, durante a Bandeira Vermelha.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.