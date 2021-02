Brasil 247 – A cantora Karol Conka foi duramente criticada nas redes sociais na noite desta segunda-feira (2) por sua postura no programa Big Brother Brasil, acusada de praticar xenofobia contra uma participante nordestina e agora perseguir o participante Lucas Penteado. Internautas pedem que algo seja feito para controlar seu comportamento nocivo.

Ela disse que, pelo fato de ter nascido em Curitiba, tinha uma melhor educação do que a participante Juliette. Na sequência, promoveu uma cruzada contra o participante Lucas, após a série de conflitos que o jovem promoveu na festa “raízes africanas”.

Conka promove uma série de ataques contra o jovem: já disse que ele possui mau hálito, atacou-o com intolerância religiosa e o proíbe de se sentar à mesa com os demais participantes.

A Karol com k teve a audácia de perguntar a onde estava Deus o amigo do Lucas??? Mano quando ela for pro paredão eu faço questão de fazer um multirão pra ela sair, quem topa? — Ludmilla 👑 (@Ludmilla) February 1, 2021

enquanto isso, karol segue humilhando o lucas no ppv pic.twitter.com/1l2FqAJMQc — rafa (@bbbrincs) February 2, 2021

Salve Família 🏀 Precisamos conversar sobre a casa, os ataques e a insensibilidade que Karol Conká e outros brothers tem tido com o Lucas. Segue a thread, antes de comentar da aquele fav e rt, marca um @ e ajuda a chegar em mais pessoas 🗣🗣🗣 — Lucas Koka Penteado 🏀 (@koka_lucas) February 1, 2021

Karol Conka “Se o brasil acha que eu tenho que ser cancelada então eu nem tenho que estar nesse país” — luscas (@luscas) February 2, 2021

