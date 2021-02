Infelizmente o domingo não foi de boas notícias para o Acre que registou colapso no sistema de saúde nas duas maiores cidades do estado, fruto dos altos índices de casos de infecção pelo novo coronavírus.

O hospital Regional do Juruá teve capacidade lotada e uma pessoa morreu a espera de um leito de UTI, na tarde deste domingo (7).

A Vigilância epidemiológica tem encontrado dificuldades para fazer com que parte da população, abrace a luta contra o vírus, deixando de sair sem necessidade e deixando de promover atividades de aglomerações.

Os Balneários de Cruzeiro do Sul são atrativos nos finais de semana e dezenas de pessoas costumavam lotar esses espaços, ajudando assim a propagar o covid-19.

A vigilância epidemiológica juntamente com as forças de segurança, Polícia militar e Penal intensificaram a fiscalização e isolaram todos os balneários da cidade, fazendo com que esse seja o final de semana com maior índice de isolamento social registrado na cidade este ano.

Ainda na tarde deste domingo, o governador enviou equipamentos para montar mais 10 leitos de UTI no hospital Regional do Juruá, o que deve dar uma amenizada na situação.